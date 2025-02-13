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Рассмотрение иска Амурского ГПЗ к Linde отложено на девять месяцев

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Амурской области определился с датой следующего предварительного заседания по иску Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) к Linde из-за пожаров на установках.

Как следует из арбитражных документов, в следующий раз стороны встретятся в зале суда 18 ноября текущего года.

В среду суд завершился с открытой датой продолжения предварительного заседания. Стороны пришли к согласию об уведомлении одного из ответчиков в соответствии с Гаагской конвенцией с учетом оговорки о неприменении упрощенного порядка уведомлений, которую сделала Германия.

Как сообщалось, ООО "Газпром переработка Благовещенск" (заказчик и эксплуатирующая организация Амурского ГПЗ) потребовало с инжиниринговой компании Linde 85,733 млрд рублей. Впоследствии истец ходатайствовал об уменьшении суммы на 5,5 млрд рублей.

Суть претензии связана с пожарами на заводе, которые произошли 8 октября 2021 года и 5 января 2022 года. Расследование показало, что их причиной явилась разгерметизация фильтров на установке, "произошедшая в связи с многочисленными нарушениями в проектировании и технической документации поставленного Linde GmbH оборудования".

Истец отметил, что поставщик совместно с другими компаниями группы Linde должен "нести солидарную ответственность в рамках требований о возмещении убытков в виде реального ущерба и упущенной выгоды".

Утечки газа с возгоранием на Амурском ГПЗ произошли при проведении пусконаладочных работ на спроектированном и поставленном германской компанией оборудовании. Спустя три месяца после второго пожара, в марте 2022 года, Linde заявила о приостановке проектов в России.

Амурский ГПЗ в районе города Свободный с проектной мощностью в 42 млрд кубометров в год станет одним из крупнейших предприятий в мире по переработке природного газа.

Амурский ГПЗ Linde суд
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