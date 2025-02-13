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Американская нефтяная Chevron сократит до 20% работников к концу 2026 года

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Chevron Corp., одна из крупнейших нефтяных компаний США, планирует уволить до 20% работников по всему миру в рамках программы по сокращению расходов, направленной на упрощение структуры бизнеса, повышение его эффективности и конкурентоспособности.

Программа предполагает оптимизацию обширного портфеля активов компании, внедрение технологий для повышения производительности, а также изменение подходов к работе, сказал замглавы совета директоров Chevron Марк Нельсон.

"Мы ожидаем, что эти меры приведут к сокращению штата на 15-20%, начиная с 2025 года, - отметил он. - Большинство из них будут завершены до конца 2026 года".

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Впервые о планируемых изменениях стало известно в ноябре, когда Chevron заявила, что намерена добиться структурной экономии затрат в размере $2-3 млрд за счет продажи активов, использования новых технологий и преобразования рабочих процессов, пишет Financial Times.

Штат компании по состоянию на конец 2023 года насчитывал около 46 тыс. работников

Котировки акций Chevron выросли на 0,12% на дополнительных торгах в Нью-Йорке в среду. За последние три месяца ее рыночная стоимость снизилась на 2,4%, до $282,9 млрд.

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