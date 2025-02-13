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ДОМ.РФ предложил субсидировать процентную ставку по проектному финансированию строительства

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - АО "ДОМ.РФ" направило в профильные ведомства предложение субсидировать процентную ставку для проектного финансирования строительства жилья с вводом в 2026 году и позднее. Об этом сообщил "Интерфаксу" заместитель председателя правления банка "ДОМ.РФ" Антон Медведев.

"Мы выступили с предложением рассмотреть возможность субсидирования процентной ставки по проектам со сроком ввода в 2026 году и позднее. Инициатива находится на рассмотрении в профильных ведомствах", - сказал Медведев.

По его мнению, высокая стоимость финансирования строительных проектов при текущей ключевой ставке будет снижать их маржинальность и приведет к сокращению стимулов для запуска новых проектов. Предлагаемая мера поддержки, на его взгляд, позволит снизить отраслевые риски: стимулирует запуски новых проектов и позволит сохранить объемы на уровне, необходимом для реализации национальных целей развития.

По проектам со сроками ввода в 2025 году распроданность, по информации Медведева, сейчас в среднем на уровне 50%, что "позволит завершить их в достаточно комфортных условиях".

"Мы не ожидаем по ним (проектам со вводом в 2025 году - ИФ) значимых проблем. При этом проекты со сроками ввода в 2026 году распроданы всего на 25%, в 2027 году - на 12%, в 2028 году - на 7%", - добавил Медведев.

Как сообщалось, замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин призвал регионы "внимательно смотреть" за состоянием застройщиков на фоне снижения количества запусков новых проектов. По его мнению, на данный момент стоит задача в срок сдать качественное жилье гражданам и "потихонечку, смотря на то, что происходит на рынке, подходить к запуску новых проектов".

Ранее он говорил о том, что нынешнее снижение темпов запуска новых проектов жилья в России повлияет на объемы ввода в 2026-2027 годах. В свою очередь вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что обеспокоен уменьшением количества новых проектов строительства жилья.

"У нас сейчас меньше стали начинать новых проектов. Вот это нас беспокоит, потому что это действительно отразится на вводе через два-три года. А ввод в 2024-2025 (годах - ИФ) – я проблем вообще не вижу", - говорил Хуснуллин в сентябре прошлого года в рамках Международного научно-практического симпозиума "Будущее строительной отрасли: вызовы и перспективы развития".

АО "ДОМ.РФ" – финансовый институт развития в жилищной сфере, был создан в 1997 году под названием "Агентство ипотечного жилищного кредитования" постановлением правительства для содействия проведению государственной жилищной политики.

ДОМ.РФ
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