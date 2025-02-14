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Рентабельность сельского хозяйства РФ в 2024 году снизилась до 18%

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Рентабельность сельского хозяйства РФ в 2024 году составила в среднем по отрасли 18% против 19% в 2023 году.

"Видим, что 2024 год мы закончили неплохо - со средним показателем рентабельности в 18%, а по отдельным отраслям уровень рентабельности даже выше 30%", - сообщила первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова на конференции "Где маржа 2025" в пятницу в Москве.

В 2023 году рентабельность составлял 19%.

По ее словам, по основным отраслям рентабельность сохранена на прежнем уровне. "Но есть отрасли, в которых мы видим рост рентабельности, это в основном отрасли животноводства - свиноводство, молочная", - сказала она.

Елена Фастова Минсельхоз РФ
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