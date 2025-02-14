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ЦБ РФ назвал рынок труда жестким, но отметил снижение спроса на кадры

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ по-прежнему оценивает рынок труда как жесткий, напоминая, что безработица в РФ остается на историческом минимуме. Вместе с тем, банк фиксирует снижение спроса на рабочую силу и видит в этом предпосылки для сбалансированного роста экономики РФ.

"Рынок труда остается жестким. Безработица по-прежнему находится на исторических минимумах. Рост заработных плат продолжает опережать рост производительности труда", - говорится в сообщении банка по итогам пятничного заседания совета директоров по ставке.

"В то же время, по данным опросов, планы компаний по найму работников и увеличению заработных плат стали более сдержанными. Снижается доля предприятий, испытывающих дефицит кадров. Кроме того, наблюдается уменьшение спроса на рабочую силу в отдельных отраслях и ее переток в другие секторы. Это создает предпосылки для постепенного возвращения экономики к сбалансированному росту", - отмечает ЦБ.

По данным Росстата, безработица в России в декабре 2024 года составила 2,3%, что соответствует достигнутому в октябре и удерживавшемуся в ноябре историческому минимуму (за весь период наблюдений показателя с 1991 года), следует из материалов, опубликованных в пятницу Росстатом.

Предыдущее минимальное значение в 2,4% было зафиксировано в июне 2024 года и сохранялось в течение четырех месяцев, до сентября прошлого года. До этого в апреле-мае 2024 года безработица в РФ составляла 2,6%, в марте показатель равнялся 2,7%, в феврале - 2,8%, в январе - 2,9%.

Общая численность безработных в России в декабре 2024 года составила 1 млн 788 тыс. человек, что на 9 тыс. ниже показателя ноября 2024 года.

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