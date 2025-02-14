ЦБ снизит надбавки к коэффициентам риска по ипотеке с первоначальным взносом более 20%

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Банк России с учетом ослабления дисбалансов на рынке жилья с 1 марта 2025 года снижает надбавки к коэффициентам риска по ипотеке с первоначальным взносом более 20%, предоставленным заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) менее 70%, сообщил в пятницу регулятор.

"Снижение надбавок не приведет к значительному замедлению накопления банками макропруденциального буфера капитала по ипотеке. Его размер на 1 января 2025 года составил 1,6% от задолженности по ипотечным кредитам за вычетом резервов на возможные потери по ссудам. По оценке Банка России, буфера в размере 2% будет достаточно для покрытия потерь по ипотечным кредитам в случае реализации рискового сценария", - говорится в сообщении.

В более рискованных сегментах надбавки остаются неизменными. С 1 июля 2025 года Банк России начнет использовать для ограничения рисков в этих сегментах инструмент макропруденциальных лимитов и может пересмотреть значения надбавок.

Ранее принятые Банком России меры по ужесточению макропруденциальной политики способствовали снижению рисков ипотечного кредитования в 2024 году, отмечает ЦБ. На кредиты, предоставленные заемщикам с ПДН более 80%, в IV квартале 2024 года пришлось 13% выдач (45% во второй половине 2023 года). Снизилась и доля рискованных кредитов с низким первоначальным взносом (менее 20%): с 50% во второй половине 2023 года до 13% в IV квартале 2024 года.

С 1 января 2025 года вступил в силу стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков, который направлен на противодействие недобросовестным практикам в ипотечном кредитовании, связанным с завышением стоимости жилья.