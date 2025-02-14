Поиск

ЦБ снизит надбавки к коэффициентам риска по ипотеке с первоначальным взносом более 20%

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Банк России с учетом ослабления дисбалансов на рынке жилья с 1 марта 2025 года снижает надбавки к коэффициентам риска по ипотеке с первоначальным взносом более 20%, предоставленным заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) менее 70%, сообщил в пятницу регулятор.

"Снижение надбавок не приведет к значительному замедлению накопления банками макропруденциального буфера капитала по ипотеке. Его размер на 1 января 2025 года составил 1,6% от задолженности по ипотечным кредитам за вычетом резервов на возможные потери по ссудам. По оценке Банка России, буфера в размере 2% будет достаточно для покрытия потерь по ипотечным кредитам в случае реализации рискового сценария", - говорится в сообщении.

В более рискованных сегментах надбавки остаются неизменными. С 1 июля 2025 года Банк России начнет использовать для ограничения рисков в этих сегментах инструмент макропруденциальных лимитов и может пересмотреть значения надбавок.

Ранее принятые Банком России меры по ужесточению макропруденциальной политики способствовали снижению рисков ипотечного кредитования в 2024 году, отмечает ЦБ. На кредиты, предоставленные заемщикам с ПДН более 80%, в IV квартале 2024 года пришлось 13% выдач (45% во второй половине 2023 года). Снизилась и доля рискованных кредитов с низким первоначальным взносом (менее 20%): с 50% во второй половине 2023 года до 13% в IV квартале 2024 года.

С 1 января 2025 года вступил в силу стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков, который направлен на противодействие недобросовестным практикам в ипотечном кредитовании, связанным с завышением стоимости жилья.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦБ установил надбавку в 20% по кредитам крупным компаниям с высокой долговой нагрузкой

ЦБ РФ назвал рынок труда жестким, но отметил снижение спроса на кадры

В Москве определили округа-лидеры по вводу недвижимости в 2024 году

В Москве определили округа-лидеры по вводу недвижимости в 2024 году
Инфляция в России

Банк России повысил прогноз по инфляции на 2025 год с 4,5-5% до 7-8%

Ставка ЦБ РФ

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21%

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21%

Кондитеры США ждут роста продаж шоколада к 14 февраля на 3%

Кондитеры США ждут роста продаж шоколада к 14 февраля на 3%

Больше четверти всех долгов россиян приходится на кредиты

Больше четверти всех долгов россиян приходится на кредиты

В руководстве ВТБ видят больше интриги в прогнозе ЦБ по инфляции, чем в решении по ставке

"Ведомости" сообщили, что "Севергрупп" ведет переговоры о покупке "Азбуки вкуса"

"Ведомости" сообщили, что "Севергрупп" ведет переговоры о покупке "Азбуки вкуса"
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2172 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне38 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5857 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ30 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России47 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе339 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России39 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });