ЦБ видит риск более резкого торможения кредитования, чем в базовом сценарии

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Банк России видит риск более резкого торможения кредитования, чем в базовом сценарии, будет это отслеживать, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Ключевым дезинфляционным риском является более выраженное замедление кредитования. Наш базовый сценарий предполагает его плавное, контролируемое охлаждение. Но риск более резкого торможения существует", - сказала Набиуллина.

"Поэтому мы особенно внимательно будем следить за этой динамикой", - подчеркнула она.