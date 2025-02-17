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Среднетоннажный завод СПГ "Криогаз-Высоцк" получил право на самостоятельный экспорт

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Среднетоннажный завод сжижения газа "НОВАТЭКа" и Газпромбанка - ООО "Криогаз-Высоцк" - получил право на самостоятельный экспорт СПГ. Ранее предприятие могло осуществлять экспорт через комиссионное соглашение с "Газпром экспортом".

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 15 февраля подписал соответствующее распоряжение №356-р. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Криогаз-Высоцк" стал девятой организацией, которой предоставлено исключительное право на экспорт природного газа в сжиженном состоянии. Ранее в этот перечень вошли ПАО "Газпром", ПАО "Нефтяная компания "Роснефть", ОАО "Ямал СПГ", ООО "Газпром экспорт"; ООО "Арктик СПГ 1", ООО "Арктик СПГ 2", ООО "Арктик СПГ 3", ООО "Газпром газонефтепродукт холдинг".

"Криогаз-Высоцк" - проект среднетоннажного производства СПГ, ориентированный на поставку мелких и средних партий СПГ судами-газовозами и автоцистернами. Терминал включает в себя отгрузочный причал, способный принимать танкеры грузовместимостью до 30 тыс. куб. м и пост налива автоцистерн.

Завод работает с 2019 года. "Криогаз-Высоцк" в 2023 году произвел 812 тыс. тонн СПГ, в 2022-м - 707 тыс. тонн.

Газпром Газпромбанк НОВАТЭК Михаил Мишустин Криогаз-Высоцк
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