"Северсталь" планирует остановить на капремонт доменную печь №4 во втором полугодии

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - "Северсталь" ведет подготовительные и проектные работы для начала капитального ремонта доменной печи №4 (ДП-4, "Вологжанка") на Череповецком металлургическом комбинате, остановка печи запланирована на второе полугодие 2025 года, говорится в сообщении компании.

Производственная мощность ДП-4 составляет 2,4 млн тонн чугуна.

"Выполнение комплекса работ позволит обеспечить следующую рабочую кампанию доменной печи продолжительностью не менее 15 лет, восстановить проектные параметры, обеспечить высокую производительность, надежность и экологичность оборудования", - сказал гендиректор дивизиона "Северсталь Российская сталь" и ресурсных активов компании Евгений Виноградов, слова которого приводятся в сообщении. Проведение капремонта "позволит обеспечить производство чугуна на ДП-4 с повышенной долей железорудных окатышей и сниженным расходом твердого топлива", добавил он.

Как сообщалось, "Северсталь" в 2025 году направит более 100 млрд рублей на поддержание и развитие мощностей ЧерМК (ключевой актив компании).

Среди основных проектов также строительство комплекса по производству железорудных окатышей мощностью 10 млн тонн в год. В 2025 году его реализация вступает в активную фазу. Еще одним ключевым инвестпроектом стоимостью 13 млрд рублей является строительство новой утилизационной тепловой электростанции мощностью 149 МВт. В качестве топлива предусматривается использование доменного и природного газа. Пуск нового объекта позволит снизить выбросы парниковых газов на более 350 тыс. тонн в год. Запустить новую ТЭЦ компания планирует в 2027 году, уточнили в "Северстали".