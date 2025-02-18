Минтранс ожидает грузооборот морских портов РФ в 2025 г. на уровне прошлого года

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Минтранс РФ прогнозирует сохранение грузооборота морских портов России в 2025 году на уровне показателя 2024 года, сообщил глава ведомства Роман Старовойт журналистам.

"Мы ожидаем в пределах прошлого года", - сказал Старовойт, отвечая на соответствующий вопрос.

По данным Ассоциации морских торговых портов (АСОП), грузооборот морских портов РФ в 2024 году сократился на 2,3% по сравнению с 2023 годом и составил 886,3 млн тонн.