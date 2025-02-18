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Сервис аренды велосипедов и самокатов Lime увеличил годовую EBITDA в полтора раза

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Lime, оператор американского сервиса аренды электрических велосипедов и скутеров, продемонстрировал активный рост объема бронирований и EBITDA в 2024 году, что может ускорить подготовку компании к первичному размещению акций, сообщает Bloomberg.

Lime, одним из инвесторов которой выступает Uber Technologies, зафиксировала скачок бронирований более чем на 30% в минувшем году. Ее EBITDA выросла на 49%, до более $140 млн. Также компания получила положительный свободный денежный поток по итогам второго года подряд.

Парк велосипедов и скутеров компании за 2024 год увеличился почти на 20%, превысив 270 тысяч единиц. Lime начала работу в 20 новых городах, включая Токио и Афины.

Результаты показывают, что компания "способна генерировать достаточную прибыль для финансирования всех капиталовложений и программ роста", заявил главный исполнительный директор Lime Уэйн Тинг.

Lime, основанная в 2017 году в Сан-Франциско, готовится к IPO, которое изначально планировалось провести в 2021 году. В 2020 году в рамках раунда привлечения финансирования компания была оценена в $510 млн.

Uber Technologies Lime Уэйн Тинг США
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