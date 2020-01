Число травм с электросамокатами в США за четыре года утроилось

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Электрические самокаты набирают все большую популярность в США, и вместе с этим растет число случаев травматизма, связанного с их использованием, особенно среди молодых людей.

Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале JAMA Surgery, число травм, полученных в результате езды на электросамокатах, увеличилось с 2014 по 2018 годы на 222%. За этот период в отделения неотложной помощи были доставлены более 39 тыс. американцев, пострадавших от этих транспортных средств.

При этом только за последний год количество травм подскочило на 83% - с 8016 случаев в 2017 году до 14651 случая в 2018 году.

Наибольший рост травматизма наблюдается среди лиц в возрасте от 18 до 34 лет - на 185% за четыре года, свидетельствуют данные исследования. Если в 2014 году было зафиксировано 582 случая, то в 2018 их количество выросло до 5309 случаев.

Примерно у трети пострадавших - травмы головы. Также распространены переломы костей, ушибы, ссадины и порезы.

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско призвали водителей электросамокатов пользоваться шлемами и соблюдать осторожность на дорогах.

В исследовании не приводятся подробности того, при каких обстоятельствах были получены травмы. Однако, как следует из двух исследований, опубликованных в прошлом году, примерно 95-98% травмированных водителей не надевали шлемы.

По данным исследовательской компании Grand View Research Inc., объем мирового рынка электрических самокатов, как ожидается, достигнет к 2030 году $41,98 млрд. Это побуждает такие крупные компании, как Lyft Inc. и Uber Technologies Inc., к более активному участию в этом рынке. Uber и Alphabet Inc. в 2018 году инвестировали $335 млн в калифорнийский стартап Lime, предоставляющий услуги проката самокатов, а Lyft запустила аналогичный бизнес в нескольких городах США.