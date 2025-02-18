Инвестпрограмма "Т Плюс" в 2025 году снизится с 50 млрд рублей до 38 млрд рублей

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Инвестпрограмма ПАО "Т Плюс" в 2025 году снизится до 38 млрд рублей с примерно 50 млрд рублей в год в 2023-2024 годах, сообщила замгендиректора компании Юлия Чернявская, выступая на финансовом форуме РСПП.

"Если сохранится текущая макроэкономическая ситуация, то процентов к уплате мы будем вынуждены заплатить порядка 30 млрд рублей. То есть сегодня проценты к уплате уже сопоставимы с нашей инвестиционной программой", - отметила она.

"Мы как раз та компания, которая очень сильно закредитована, и одни из первых, кто стали заложниками изменения макроэкономических параметров и повышения ключевой ставки. Все наши инвестиционные проекты позволяли нам в течение семи лет гасить наши долговые обязательства. Но изменение макроэкономических параметров не позволяет сегодня этого делать", - заявила Чернявская.

Среди возможных мер поддержки она перечислила процентные каникулы и возможность фиксации процентных ставок по кредитам, по которым компания рассчитывала окупаемость инвестиционных проектов.

"Т Плюс" - частная компания, в которую были объединены электрогенерирующие активы "Реновы" Виктора Вексельберга, а также входят газовые и коммунальные активы. В сентябре 2018 году доля принадлежащих Вексельбергу структур в уставном капитале "Т Плюс" снизилась с 57,1% до 39,59%.