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"Т Плюс" снизила прибыль по РСБУ в 2024 году в 1,8 раза

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Т Плюс" по РСБУ за 2024 год составила 7,53 млрд рублей после 13,7 млрд рублей годом ранее, сообщается в отчетности компании.

Таким образом, показатель снизился в 1,8 раза.

Выручка при этом увеличилась на 6%, до 311 млрд рублей. В частности, продажи электроэнергии принесли компании 97,35 млрд рублей (+13,5%), мощности - 43,45 млрд рублей (-14,26%), тепловой энергии - 156,7 млрд рублей (+9%).

Себестоимость продаж составила 291,92 млрд руб. (+11,3%). В частности, себестоимость электроэнергии выросла с 75,75 млрд до 89,8 млрд рублей, мощности - с 25,28 млрд до 27,53 млрд рублей, тепла - со 150,2 млрд до 162,5 млрд рублей.

Валовая прибыль в итоге составила 19,09 млрд рублей после 30,8 млрд рублей в 2023 году.

Доходы "Т Плюс" от участия в других организациях выросли с 5,42 млрд до 14,65 млрд рублей. Прочие доходы составили 18,87 млрд рублей после 23,16 млрд рублей в 2023 годуа, расходы - 24,13 млрд после 31,6 млрд рублей годом ранее.

Объем краткосрочных заемных средств компании составил на конец 2024 года 123,43 млрд рублей против 40,2 млрд рублей на конец 2023 года, долгосрочных - 24,27 млрд против 96,26 млрд рублей.

Как сообщалось, в прошлом году компания увеличила производство электроэнергии на 3,5% по сравнению с 2023 г., до 57,8 млрд кВт.ч, а отпуск тепла составил 99 млн Гкал (+4,6%).

"Т Плюс" - частная компания, в которую были объединены электрогенерирующие активы "Реновы" Виктора Вексельберга, а также входят газовые и коммунальные активы. В сентябре 2018 года доля принадлежащих Вексельбергу структур в уставном капитале "Т Плюс" снизилась с 57,1% до 39,59%.

Т Плюс Виктор Вексельберг Ренова
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