"Т Плюс" выплатит дивиденды за I полугодие в 0,08995 рубля на акцию

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Т Плюс" утвердили выплату дивидендов за I полугодие 2024 года в размере 0,08995 рубля на акцию, сообщила компания по итогам внеочередного собрания акционеров, состоявшегося 30 сентября.

Дивидендная отсечка ранее была установлена на 11 октября 2024 года.

Уставный капитал "Т Плюс" разделен на 44,47 млрд обыкновенных акций. Таким образом, выплаты акционерам за I полугодие 2024 года составят около 4 млрд рублей.

"Т Плюс" начала выплачивать дивиденды с 2019 года Дивидендная политика "Т Плюс" предусматривает распределение не менее 50% чистой прибыли по РСБУ.

За I полугодие 2023 года акционеры "Т Плюс" получили те же 0,08995 рубля на акцию, финальные дивиденды за 2023 год составили 0,1349 рубля на акцию. Такие же суммы "Т Плюс" выплачивала по итогам I полугодия и за полный 2022 год.

"Т Плюс" - частная компания, в которую были объединены электрогенерирующие активы "Реновы" Виктора Вексельберга, а также входят газовые и коммунальные активы. В сентябре 2018 года доля принадлежащих Вексельбергу структур в уставном капитале "Т Плюс" снизилась с 57,1% до 39,59%.