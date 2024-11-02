Чистая прибыль "Т Плюс" по РСБУ за 9 месяцев выросла на 39,4%

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Т Плюс" по РСБУ за девять месяцев 2024 года выросла на 39,4% в годовом исчислении, до 7,19 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Выручка составила 212,47 млрд рублей (+6,6%). В частности, продажи электроэнергии принесли компании 67,12 млрд рублей (+12,6%), мощности - 32,13 млрд рублей (-12,5%), тепловой энергии - 103,97 млрд рублей (+10,2%).

Себестоимость продаж увеличилась на 12,6%, до 202,21 млрд рублей.

Прибыль от продаж упала в 1,9 раза, до 10,25 млрд рублей В то же время доходы от участия в других организациях составили 11,36 млрд рублейпротив 1,52 млрд рублей годом ранее, что отразилось в итоговом показателе чистой прибыли.

Заемные средства "Т Плюс" по итогам девяти месяцев 2024 года оценивались в 136,48 млрд рублей.

На счетах компании на конец сентября 2024 года хранилось 7,6 млрд рублей.

"Т Плюс" - частная компания, в которую были объединены электрогенерирующие активы "Реновы" Виктора Вексельберга, а также входят газовые и коммунальные активы. В сентябре 2018 года доля принадлежащих Вексельбергу структур в уставном капитале "Т Плюс" снизилась с 57,1% до 39,59%.