Путин поручил проработать преференции для производителей РФ, не нарушая нормы ВТО

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Российские промышленные компании должны получить преференции на внутреннем рынке по сравнению со своими иностранными конкурентами, в том числе, теми, кто захочет вернуться после выхода из РФ, заявил президент Владимир Путин, отметив при этом, что привилегии должны соответствовать нормам Всемирной торговой организации.

"Я прошу правительство подумать на тему, как нам отрегулировать взаимодействие наших предприятий и предприятий наших конкурентов с тем, чтобы обеспечить национальным производителям определенные преимущества", - сказал он, выступая на пленарной сессии Форума будущих технологий.

"Да, в рамках ВТО, но тем не менее, нам же создали определенные трудности, и мы можем соответствующим образом отрегулировать по возвращении на наш рынок тех, кто хочет вернуться, создавая и оставляя преимущества для собственных производителей", - добавил он.

Он отметил, что это нужно сделать "тонко, аккуратно". По словам Путина, он обсуждал этот вопрос с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым.

Накануне Мантуров заявил журналистам, что сложившаяся в России за период санкционного давления система преференций для отечественных производителей продолжит действовать в случае возвращения на российский рынок иностранных компаний.

"У нас за то время, пока один за другим формировались санкционные пакеты, серьезно эволюционировала система преференций в госзакупках, а также система мер поддержки - сегодня в важнейших для нашего технологического суверенитета отраслях абсолютный приоритет у отечественных производителей, а также производителей из ЕАЭС. Для совместных проектов с иностранцами же сформированы условия, касающиеся локализации, передачи технологий и контроля над проектами со стороны российских участников. От этих принципов мы отступать не станем, и это та реальность, которую иностранным компаниям придется иметь в виду", - передала его слова пресс-служба.