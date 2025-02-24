Рубль утром в понедельник корректируется вниз в паре с юанем

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в понедельник. Рубль слабеет в рамках коррекции после роста по итогам предыдущей недели; в пятницу нацвалюта обновила максимум с конца августа 2024 года.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,0475 руб. (+4,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,45 коп. выше уровня действующего официального курса.

"На минувшей неделе курс рубля продолжил укрепление, которое продолжается уже пять недель подряд. Курсовые котировки на бирже достигли отметки в 12 руб. за юань. Стоимость доллара пыталась закрепиться в районе 88 руб. Триггеры укрепления не изменились - новостной фон, формирующий ожидания устранения геополитической надбавки, а также постепенный рост активности экспортеров при сохранении сезонной ограниченности импорта. На этой неделе продажи валюты экспортерами дополнительно усилятся. Это, вероятно, продолжит умеренное укрепление рубля, при отсутствии негативных внешних новостей. В ближайшие дни допускаем уход котировок в район 11,9 руб. за юань и 87 руб. за доллар", - отмечает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

Президент США Дональд Трамп считает, что в ближайшие дни сможет урегулировать конфликт на Украине, сообщила в воскресенье представитель Белого дома Кэролайн Левитт. "Президент и его команда сфокусированы на том, чтобы продолжать переговоры с обеими сторонами о прекращении конфликта. Президент считает, что мы можем выполнить эту задачу на этой неделе", - приводят американские СМИ слова Левитт.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявлял об отсутствии конкретики по встрече президентов РФ и США. Есть понимание необходимости этой встречи, которое было констатировано в ходе переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде, сказал он журналистам в пятницу днем.

Возможность проведения встречи Трампа и Путина будет зависеть от того, какой прогресс будет достигнут на переговорах по урегулированию ситуации на Украине, также в пятницу заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Цены на нефть демонстрируют слабые смешанные колебания утром в понедельник после небольшого снижения по итогам прошлой недели, когда обе марки потеряли по 0,4%.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $74,45 за баррель, что на 0,03% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на 0,09%, до $70,33 за баррель.

В понедельник утром на нефтяные котировки давят ожидания возобновления поставок топлива из иракского Курдистана. На выходных стало известно, что Ирак готов экспортировать 185 тыс. баррелей в сутки с курдистанских месторождений через трубопровод, проходящий по территории Турции.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США выросло на семь и составило 488 штук. Число газовых установок сократилось на две, до 99 единиц.