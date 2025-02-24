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Китай в 2024 году увеличил импорт шерсти из РФ в 4 раза до 3,6 тыс. т

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Китай в 2024 году импортировал из РФ 3,6 тыс. тонн овечьей шерсти, что в 4 раза больше, чем в 2023 году (887 тонн). Об этом сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на данные ГТУ КНР.

В стоимостном выражении поставки в КНР выросли до $2,9 млн с $720 тыс. годом ранее.

Кроме того, в прошлом году Китай импортировал из РФ льноволокна на $21,7 млн, что на 38% больше, чем в 2023 году.

РФ находится на четвертом месте среди поставщиков льна в Китай. В топ-3 входят Франция (на $964 млн), Бельгия (на $149 млн), Египет (на $82,5 млн).

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