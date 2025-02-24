ЕС вводит усиленные ограничения на поставку 53 компаниям товаров двойного назначения

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - ЕС усиливает ограничения в отношении 53 компаний из России и других стран, которые "напрямую поддерживают российский военно-промышленный комплекс".

"В отношении этих компаний будут ужесточены экспортные ограничения на поставку товаров и технологий двойного назначения, а также на поставку товаров и технологий, способствующих технологическому совершенствованию российского оборонного сектора". - говорится в заявлении Совета ЕС.

"Треть из них - российские, остальные из Китая (включая Гонконг), Индии, Казахстана, Сингапура, Турции, ОАЭ и Узбекистана, - отмечается в документе. - Эти компании вовлечены в обход торговых ограничений и снабжение материалами, необходимыми, в частности, для беспилотников и ракет".

"Кроме того, в соответствии с сегодняшним решением расширен ограничительный список на материалы, которые способствуют развитию военного производства, такие как: химические прекурсоры, программное обеспечение для станков с числовым программным управлением, соединения хрома и контроллеры, используемые для управления беспилотниками", - говорится в заявлении.