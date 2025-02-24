На ввоз в ЕС российского алюминия сначала будет действовать квота в 80% от импорта-24

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - 16-й пакет санкций Евросоюза содержит дополнительные ограничения на ввоз первичного из России, но в течение года европейские покупатели смогут продолжить приобретение российского алюминия в рамках квоты, следует из пресс-релиза Совета ЕС по иностранным делам.

"Наконец, ЕС ввел дальнейшие ограничения на экспорт товаров, которые помогают в развитии российских промышленных мощностей (химикатов, некоторых видов пластика и резины) и на их транзит через Россию, а также дополнительные ограничения на импорт первичного алюминия из России, который дает России существенные доходы", - заявил Совет.

В течение года европейские покупатели смогут продолжить приобретение российского алюминия в рамках квоты. Она составит 275 тысяч тонн, что эквивалентно 80% от импорта за 2024 год, сказано в сообщении.

Включение в новый санкционный пакет запрета на поставки алюминиевой продукции из России не окажет существенного влияния на российскую промышленность, компании будут искать альтернативные направления экспорта, говорил на прошлой неделе глава Минпромторга Антон Алиханов.

"Я думаю, не особо чувствительно (ожидаемое решение ЕС - ИФ) - с учетом того, что мы снижаем поставки в последние годы. Будем искать замещающие рынки", - говорил он журналистам.

Экспорт российского алюминия в Европу падает с 2022 года из-за отказов европейских производителей от продукции из России. Кроме этого, повлиял введенный в апреле 2024 года запрет на поставки российских цветных металлов на LME. Продажа на склады LME являлась важным резервным способом реализации российского металла, основная масса которого продается в рамках двухсторонних контрактов.

"Русалу", крупнейшему производителю алюминия вне Китая с долей на мировом рынке около 6%, пришлось перестраивать цепочку поставок. Доля Европы в продажах компании упала до 22% по данным на конец первого полугодия 2024 года с 31% годом ранее. По оценке БКС, сейчас европейский рынок занимает уже около 12% экспорта "Русала", или 9% выпуска компании. "Синара" оценивает долю поставок "Русала" в ЕС в 4% от продаж компании. БКС полагает, что "Русал" может перенаправить эти объемы на китайский рынок, учитывая хороший спрос в КНР.