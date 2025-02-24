Курс в 88 рублей/$ оказался выше прогнозов Минэкономразвития

Ведомство подготовит уточненный прогноз в марте-апреле

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Текущий курс рубля на уровне 88 рублей за доллар оказался более крепким, чем ожидало Минэкономразвития, исходя из платежного баланса, волатильность рубля объясняется "разрушением" биржевого механизма, министерство подготовит уточненный прогноз в марте-апреле, заявил журналистам глава ведомства Максим Решетников.

По его словам, крепкий рубль влияет на экспортеров по-разному в зависимости от отрасли, в частности для угольной промышленности это "большая проблема", для производителей удобрений не столь существенная.

"Если говорить о курсе именно в 88 рублей за доллар, то он, конечно, более крепкий, чем баланс, который мы видели и который сейчас стоит в наших прогнозах", - ответил он на вопрос, объясняется ли укрепление рубля и фундаментальными факторами с точки зрения платежного баланса или носит исключительно психологический характер.

"У нас сейчас рынок гораздо более волатильный с прошлого года после того, как биржевой механизм по факту оказался разрушен. Мы сейчас работаем через небиржевую регистрацию контрактов", - объяснил Решетников существенные колебания курса рубля.

"Наши новые оценки будем готовить в марте (Минэкономразвития по графику представляет прогноз в апреле - ИФ)", - сказал он о новых ожиданиях министерства на конец года.

"С точки зрения влияния на отрасли - ситуация разная. Если, например, для производителей удобрений - более или менее ситуация, то для угольщиков это (такое укрепление рубля - ИФ) большая проблема, потому что курс наложился на падение внешних цен. Поэтому ситуация в разных отраслях складывается по-разному", - ответил он на вопрос, насколько это укрепление уже чувствительно для экспорта.

Минэкономразвития прогнозировало (прогноз от сентября) среднегодовой курс доллара в 2025 году на уровне 96,5 рублей/$, в 2026 году - 100 рублей/$, в 2027 году - 103,2 рубля/$.

Министерство в сентябре заложило в прогноз, что на конец 2025 года доллар будет стоить 98,7 рубля, евро - 109,6 рубля, на конец 2026 года доллар - 101,1 рубля, евро - 112,3 рубля, на конец 2027 года доллар - 105 рублей, евро - 117,2 рубля.