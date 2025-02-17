Поиск

Туроператоры фиксируют рост продаж туров за рубеж на фоне снижения курса доллара

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Продажи туров за рубеж на лето значительно выросли на фоне укрепления курса рубля к доллару и евро, также путешественники спешат оплатить ранее забронированные путевки, сообщили "Интерфаксу" опрошенные туроператоры.

"Рост по направлениям везде разный, но в целом можно сказать, что в последние дни интенсивность бронирований выросла, и мы можем говорить о среднесуточном повышении спроса в пределах 15-20%. Бума продаж нет, но они действительно подросли", - рассказали в пресс-службе туроператора "Интурист".

Как отметили в компании, спрос вырос на ключевые зарубежные направления - Турцию, ОАЭ, а также Таиланд и Египет.

"Также туристы начали оплачивать туры раньше установленных сроков, пользуясь снижением стоимости тура в рублевом эквиваленте", - добавили в пресс-службе.

О существенном росте продаж сообщили и в туркомпании FUN&SUN.

"Наибольшие продажи пришлись на путевки в Турцию с мая по октябрь, а также на Египет и ОАЭ в феврале-марте и Таиланд", - уточнили в компании.

В свою очередь, в пресс-службе туроператора Anex отметили, что увеличение продаж связано не только с укреплением рубля.

"Сейчас в целом период активного раннего бронирования, но и снижение курса валют играет не последнюю роль. Из наиболее популярных направлений можем выделить Египет, Турцию, ОАЭ, Таиланд, Китай, Мальдивы. По России тоже продажи стабильно хорошие", - добавили в компании.

Курс российского рубля после фазы ослабления в конце 2024 года в январе и феврале показывает значительное укрепление. По данным Центробанка РФ, 17 февраля курс доллара к рублю составляет 90,31, евро - 94,89.

РФ Египет ОАЭ Таиланд Турция Китай Мальдивы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава РФПИ Дмитриев может присоединиться к переговорам в Эр-Рияде

Военная операция на Украине

Число жертв обстрела Каховки возросло до двух

Суд рассмотрит апелляцию на разрешение обслуживать бонды "Домодедово" 17 апреля

Новак заявил, что РФ продолжит помогать Приднестровью в области энергетики

Новак заявил, что РФ продолжит помогать Приднестровью в области энергетики

Лавров отверг возможность территориальных уступок Украине в ходе переговоров

Лавров заявил, что ему неясно, зачем странам Европы участвовать в переговорах по Украине

Лавров заявил, что ему неясно, зачем странам Европы участвовать в переговорах по Украине

Президент Сербии подтвердил намерение присутствовать на мероприятиях 9 мая в Москве

Президент Сербии подтвердил намерение присутствовать на мероприятиях 9 мая в Москве
Военная операция на Украине

Военные РФ вернули контроль над населенным пунктом Свердликово в Курской области

Минфин допустил возможность изменения налогообложения в ответ на текущие вызовы

Минфин допустил возможность изменения налогообложения в ответ на текущие вызовы

На переговоры с США в Эр-Рияд поедут Лавров и Ушаков

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5874 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне38 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2175 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе342 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России51 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России39 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });