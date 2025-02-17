Туроператоры фиксируют рост продаж туров за рубеж на фоне снижения курса доллара

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Продажи туров за рубеж на лето значительно выросли на фоне укрепления курса рубля к доллару и евро, также путешественники спешат оплатить ранее забронированные путевки, сообщили "Интерфаксу" опрошенные туроператоры.

"Рост по направлениям везде разный, но в целом можно сказать, что в последние дни интенсивность бронирований выросла, и мы можем говорить о среднесуточном повышении спроса в пределах 15-20%. Бума продаж нет, но они действительно подросли", - рассказали в пресс-службе туроператора "Интурист".

Как отметили в компании, спрос вырос на ключевые зарубежные направления - Турцию, ОАЭ, а также Таиланд и Египет.

"Также туристы начали оплачивать туры раньше установленных сроков, пользуясь снижением стоимости тура в рублевом эквиваленте", - добавили в пресс-службе.

О существенном росте продаж сообщили и в туркомпании FUN&SUN.

"Наибольшие продажи пришлись на путевки в Турцию с мая по октябрь, а также на Египет и ОАЭ в феврале-марте и Таиланд", - уточнили в компании.

В свою очередь, в пресс-службе туроператора Anex отметили, что увеличение продаж связано не только с укреплением рубля.

"Сейчас в целом период активного раннего бронирования, но и снижение курса валют играет не последнюю роль. Из наиболее популярных направлений можем выделить Египет, Турцию, ОАЭ, Таиланд, Китай, Мальдивы. По России тоже продажи стабильно хорошие", - добавили в компании.

Курс российского рубля после фазы ослабления в конце 2024 года в январе и феврале показывает значительное укрепление. По данным Центробанка РФ, 17 февраля курс доллара к рублю составляет 90,31, евро - 94,89.