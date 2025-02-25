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Оборот розничной торговли Москвы в 2024 году вырос до 7,5 трлн рублей

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В российской столице в 2024 году оборот розничной торговли составил 7,5 трлн рублей, превысив показатель 2023 года почти на 5% в сопоставимых ценах, сообщила заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

"Оборот розничной торговли в столице в 2024 году составил 7,5 трлн рублей, превысив показатель 2023-го на 4,9% в сопоставимых ценах", - цитирует Багрееву во вторник пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы.

По словам заммэра, основной вклад в рост внес непродовольственный сектор. Его обороты выросли на 8,1%, до 3,8 трлн рублей. Наибольший рост показали магазины косметики и парфюмерии, одежды, мебели, цифровой видео- и аудиотехники.

Багреева отметила, что потребительская активность в Москве остается высокой. Под влиянием спроса сетевые торговые точки и маркетплейсы расширяют каналы продаж и сервисы доставки, увеличивают ассортимент за счет собственных марок, товаров отечественного производства и продукции из дружественных стран.

Оборот продовольственных товаров увеличился на 1,6% - до 3,7 трлн рублей. Сектор рос благодаря развитию новых форматов торговли: доставка товаров из супермаркетов на дом, открытие кафетериев в магазинах, сообщили в департаменте.

Доля Москвы в общем обороте розничной торговли страны в 2024 году составила 13,5%, добавили в пресс-службе.

Активность покупателей проявилась и в заполняемости торговых центров Москвы. В 2024 году их посещаемость увеличилась на более чем на 2% к 2023-му и в среднем составила 271 человек в сутки на 1 тыс. квадратных метров. Увеличение трафика в 2024 году обеспечивали преимущественно торговые центры малых форматов - районные площадью до 20 тыс. квадратных метров, которые люди активнее посещают из-за близости к дому. В более крупных магазинах посещаемость осталась практически на том же уровне, что и в 2023 году, отмечается в сообщении.

Мария Багреева Москва
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