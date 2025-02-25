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Минфин РФ 26 февраля проведет аукционы по размещению ОФЗ 26225 и 26248

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 26 февраля проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26225 и ОФЗ-ПД серии 26248 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 26225 с погашением 10 мая 2034 года имеют 32 полугодовых купонных периода и первый купонный период - 98 дней, дата выплаты 15-го купонного дохода - 21 мая 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7,25% годовых (1-й купон - 19,47 рубля на облигацию и 2-33-й купоны - 36,15 рубля на облигацию).

Облигации серии 26248 с погашением 16 мая 2040 года имеют 31 полугодовой купонный период и первый купонный период - 203 дня, дата выплаты 2-го купонного дохода - 4 июня 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 12,25% годовых (1-й купон - 68,13 рубля на облигацию и 2-32-й купоны - 61,08 рубля на облигацию).

Минфин РФ ОФЗ
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