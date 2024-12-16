Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 13:46

Зарплаты в еврозоне в III квартале выросли минимальными темпами в 2024 году

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Размер почасовой заработной платы в еврозоне в третьем квартале увеличился в среднем на 4,4% относительно аналогичного периода 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Статистического управления Европейского Союза (Eurostat).

Показатель вырос 13-й квартал подряд, но темпы его подъема в июле-сентябре стали самыми низкими с начала года.

Согласно пересмотренным данным, во втором квартале зарплаты повысились на 4,9%, а не на 4,5%, как было объявлено ранее.

Среди крупнейших стран блока замедление темпов роста зарплат в третьем квартале было отмечено в Германии (до 4% с 5,7% во втором квартале) и Франции (до 2,7% с 3,3%), а ускорение – в Испании (до 4,7% с 3,9%) и Италии (до 5,2% с 4,2%).

В странах Евросоюза почасовая заработная плата в третьем квартале в среднем увеличилась на 5% относительно того же периода прошлого года. Это также самый слабый рост с начала года: рост зарплат во втором квартале составил 5,5%, а в первом - 5,6%.

Самый сильный рост почасовой заработной платы зафиксирован в Румынии (17,1%), Хорватии (15,1%) и Венгрии (14,1%).

ЕС Евросоюз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

WSJ сообщила о планах Apple выпустить более тонкие iPhone и устройства-раскладушки

WSJ сообщила о планах Apple выпустить более тонкие iPhone и устройства-раскладушки

Импорт золота в Индию в ноябре подскочил до рекордных $14,9 млрд

Смена власти в Сирии

Асад заявил, что покинул Сирию 8 декабря незапланированно

Асад заявил, что покинул Сирию 8 декабря незапланированно

Авиакомпания "ЮТэйр" подпала под санкции ЕС

Девелопер "ПИК" попал под санкции Евросоюза

Девелопер "ПИК" попал под санкции Евросоюза

Председатель правления госкомпании "Автодор" подпал под санкции ЕС

Под санкции Евросоюза за "дестабилизирующие действия" попала Тина Канделаки

Под санкции Евросоюза за "дестабилизирующие действия" попала Тина Канделаки

Австралийский регулятор подал иск к HSBC из-за слабых мер защиты клиентов от мошенников

Соглашение Минска и Москвы о взаимном признании виз вступит в силу в январе 2025 года

Соглашение Минска и Москвы о взаимном признании виз вступит в силу в январе 2025 года
Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии105 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России31 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2058 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5563 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });