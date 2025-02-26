ЦБ отметил сохранение перегрева экономики РФ в IV квартале и ждет рост на 2,9% в I квартале

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Рост ВВП РФ в IV квартале 2024 года составил, по расчетам ЦБ, 3,3% в годовом выражении, соответствующая оценка содержится в опубликованном в среду комментарии Банка России к своему среднесрочному прогнозу (опубликован 14 февраля).

В I квартале 2025 года регулятор ожидает рост на 2,9% в годовом выражении с дальнейшим замедлением до 0,0-1,0% в IV квартале 2025 года.

В опубликованном одновременно в среду резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ отмечает, что перегрев экономики РФ в IV квартале 2024 года не уменьшился.

"Участники обсуждения пришли к выводу, что в IV квартале 2024 года масштаб перегрева экономики не уменьшился. На это указывают значительно возросшее инфляционное давление и сохраняющаяся напряженность на рынке труда, а также модельные оценки масштаба перегрева экономики, представленные подразделениями", - говорится в резюме.

"Рост экономики в 2024 году (4,1% - ИФ) оказался выше октябрьского прогноза Банка России (3,5-4,0% - ИФ). Это было связано с более сильным внутренним спросом, который оставался основным драйвером экономического роста", - отмечают в ЦБ.

"Росстат пока не уточнил квартальные данные по ВВП после публикации годовых. Судя по оперативным данным и опросам, в IV квартале 2024 года экономический рост мог ускориться. Импульс к росту экономика получила в том числе в результате активизации бюджетных расходов в этот период. В то же время, по оценкам, в IV квартале 2024 года рост потребительского спроса замедлился, чему способствовало охлаждение розничного кредитования во второй половине 2024 года при продолжающемся увеличении сберегательной активности", - говорится в резюме про ситуацию в экономике в IV квартале 2024 года.

"Участники отметили, что снижение потребительского спроса пока происходит медленно в условиях быстрого роста доходов. Инвестиционная активность в IV квартале 2024 года оставалась высокой. Помимо бюджетных стимулов, ее поддерживал высокий финансовый результат компаний, в том числе накопленный в предыдущие два года. Однако с лета 2024 года наметилась тенденция к снижению финансового результата (скользящего за последние 12 месяцев), что будет побуждать бизнес оптимизировать свои инвестиционные планы и сокращать издержки. Опросы показывают, что компании уже снижают инвестиционный спрос и откладывают реализацию новых проектов", - отмечается в докладе.

"Участники обсуждения отметили, что дефицит кадров остается основным фактором, ограничивающим расширение предложения. Однако напряженность на рынке труда перестала нарастать. Доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, снижается несколько месяцев подряд. Количество вакансий уменьшается, а количество резюме растет", - прокомментировали в ЦБ ситуацию на рынке труда.

Как сообщалось, ЦБ 14 февраля повысил свой прогноз роста ВВП РФ на 2025 год до 1,0-2,0% с 0,5-1,5%, одновременно понизив прогноз роста на 2026 год до 0,5-1,5% с 1,0-2,0%.

"Прогнозный диапазон темпов прироста реального ВВП в 2025 году повышен на 0,5 процентного пункта, до 1,0-2,0%, в основном за счет ожидаемого более плавного замедления потребительской активности и более существенного восстановления запасов, чем прогнозировалось в октябре. Одновременно на такую же величину понижен прогнозный диапазон на 2026 год – до 0,5-1,5% (несколько вниз пересмотрен прогноз как потребительского, так и инвестиционного спроса). В целом видение динамики экономической активности в среднесрочной перспективе остается неизменным: по мере накопления эффектов ужесточения денежно-кредитных условий и нормализации бюджетной политики экономика возвращается на траекторию сбалансированного роста. При этом с учетом более высокого, чем ожидалось в октябре, роста внутреннего спроса в конце 2024 года, в обновленном прогнозе охлаждение происходит более плавно и его нижняя точка смещена в сторону 2026 года. Накопленный прирост ВВП в совокупности за 3 года прогнозного горизонта близок к октябрьскому прогнозу", - говорится в комментарии к прогнозу.