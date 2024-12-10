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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 18:38

ЦБ допускает отток из банков 0,1 трлн руб. ликвидности из-за приостановки зеркалирования покупок валюты

ЦБ допускает отток из банков 0,1 трлн руб. ликвидности из-за приостановки зеркалирования покупок валюты
Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Приостановка Банком России зеркалирования покупок валюты в рамках бюджетного правила приведет к дополнительному оттоку ликвидности из банков в объеме 0,1 трлн руб. в декабре, говорится в комментарии ЦБ.

Отложенные с 28 ноября и до конца 2024 года покупки будут осуществлены в течение 2025 года.

ЦБ в 2025 году ждет переход банковского сектора от профицита к дефициту ликвидности, его постепенный рост. Это произойдет за счет отложенного зеркалирования Банком России операций сверх бюджетного правила, осуществленных в 2024 году, которое приведет к оттоку средств из банков. Кроме того, повышение дефицита ликвидности будет вызвано увеличением объема наличных денег в обращении и ростом обязательных резервов, отмечает регулятор.

В 2024 году ЦБ прогнозирует профицит ликвидности в диапазоне от 0,2 трлн руб. до 1,0 трлн руб.

Средний дефицит ликвидности сектора за ноябрь не изменился и составил 0,1 трлн руб. Как и ранее, отток формировало зеркалирование Банком России операций в рамках управления и использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Частично дефицит ликвидности был компенсирован увеличением объемов депозитов и репо Федерального казначейства в банках за счет сокращения остатков средств на едином казначейском счете в Банке России. Наличные деньги в ноябре привели к небольшому притоку ликвидности, их динамика была вблизи средних значений прошлых лет (в октябре - нулевой).

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