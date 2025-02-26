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Добыча угля в РФ в январе выросла на 6,2% год к году, до 37,5 млн т

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Добыча угля в РФ в январе 2025 г. выросла на 6,2% по сравнению с январем 2024 г., до 37,5 млн т, сообщил Росстат.

При этом к декабрю 2024 г. показатель снизился на 8%.

Добыча каменного угля в январе 2025 г. составила 28,5 млн т (+5,7% к январю 2024 г.), а том числе антрацита - 2 млн т (-0,3%). Производство коксующегося угля снизилось на 0,8%, до 8,8 млн т. Прочего каменного угля добыто 17,7 млн т (+10,1%).

Бурого угля получено 9 млн т (+7,8%).

Добыча угля в РФ в 2025 г. планируется на уровне 2024 г., сообщало ранее Минэнерго РФ.

В 2024 году добыча угля составила 443,5 млн т, на экспорт было поставлено 196,2 млн т, привел в январе данные вице-премьер Александр Новак в своей колонке для журнала "Энергетическая политика".

По данным Росстата, добыча снизилась на 0,6% по сравнению с 2023 г., до 427 млн т (цифра без учета показателей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей).

Росстат Минэнерго РФ Александр Новак
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