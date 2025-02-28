МосБиржа включит в базу расчета основных индексов акции "Ренессанс Страхования"

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Московская биржа с 21 марта включит в базу расчета индексов МосБиржи и РТС обыкновенные акции ПАО "Группа "Ренессанс Страхование" и МКПАО "МД Медикал Груп", при этом обыкновенные акции ПАО "ГК "Самолет", "Магнита", "Европлана" и привилегированные акции "Мечела" будут исключены, говорится в сообщении торговой площадки.

База расчета индекса средней и малой капитализации изменится за счет включения обыкновенных акций ПАО "Озон Фармацевтика" и ПАО "Группа Аренадата".

В базу расчета индекса акций широкого рынка войдут обыкновенные акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" и ПАО "Нижнекамскнефтехим". При этом акции ПАО "ТГК-2" и обыкновенные акции ПАО "ДЭК" покинут индекс.

Отраслевой индекс химии и нефтехимии изменится за счет включения акций ПАО "Нижнекамскнефтехим". Акции ПАО "ТГК-2" и ПАО "ДЭК" покинут отраслевой индекс электроэнергетики.

В состав индекса потребительского сектора будут включены акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5".

В лист ожидания на включение в базу расчета индексов МосБиржи и РТС войдут акции ПАО "ЭсЭфАй".

Обыкновенные акции "Мечела" и "Селигдара" войдут в лист ожидания на исключение из базы расчета индексов МосБиржи и РТС.