"Ренессанс страхование" в 2024 году увеличило чистую прибыль на 33%

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль универсальной страховой компании "Ренессанс страхование" за 2024 год увеличилась на 33% к уровню 2023 года и составила 10,9 млрд рублей, согласно данным отчетности компании в стандартах ОСБУ. Годом ранее показатель был на уровне 8,2 млрд рублей.

Общие страховые премии по операциям страхования, сострахования и перестрахования за период достигли 73,3 млрд рублей по сравнению с 63,7 млрд рублей годом ранее.

Общие выплаты по операциям страхования, сострахования и перестрахования за прошлый год были на уровне 38,6 млрд рублей против 31,2 млрд рублей в 2023 году.

Активы страховщика на 31 декабря 2024 года составили 121,8 млрд рублей по сравнению со 106,6 млрд рублей на 31 декабря 2023 года.

Собственный капитал компании увеличился до 63,45 млрд рублей по сравнению с 53,9 млрд рублей на те же даты. Уставный капитал страховщика за период оставался без изменения - 5,8 млрд рублей.

Резервы группы по страхованию иному, чем страхование жизни, по итогам 2024 года составили 47,4 млрд рублей против 42,7 млрд рублей в 2023 году.

Инвестиции в дочерние предприятия за прошлый год были на уровне 31,5 млрд рублей против 26,3 млрд рублей годом ранее.

Общие административные расходы увеличились с 6,6 млрд рублей до 8,1 млрд рублей.

Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования за год увеличилась до 10,7 млрд рублей по сравнению с 9,4 млрд рублей в 2023 году.

Доходы от инвестиционной деятельности страховщика за 2024 год составили 11,5 млрд рублей против 9,3 млрд рублей годом ранее.

Вложения группы в депозиты удвоились в 2024 году и достигли 18,7 млрд рублей по сравнению с 9,3 млрд рублей по итогам 2023 года.

Как пояснил "Интерфаксу" представитель "Ренессанс страхования", компания считает 2024 год "очередным сильным годом для группы. В отчетности ОСБУ представлены цифры только части бизнеса - компании "Ренессанс страхование", занимающейся non-life страхованием. Отчетность по группе по МСФО за 2024 год будет представлена 12 марта".

ПАО "Группа "Ренессанс страхование" - первая российская страховая компания, которая провела IPO. Размещение акций прошло на Московской бирже осенью 2021 года. По его итогам free float составил около 24%, крупнейшая доля (около 38%) была у Sputnik Group. Актуальную структуру владения компания не раскрывает, отмечая лишь, что акции распределены "между широким кругом участников", а контролирующего акционера нет.