Операционная выручка "Вымпелкома" во II квартале выросла до 80,5 млрд рублей

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU -Выручка ПАО "Вымпелком" от операционной деятельности по итогам II квартала выросла на 6,7% год к году - до 80,5 млрд рублей, сообщила компания.

Доходы от продажи услуг (сервисная выручка) показали рост на 7,6% и составили 76,4 млрд рублей.

Показатель EBITDA в отчетном периоде составил 36 млрд рублей, увеличившись в годовом исчислении на 8,8%. Рентабельность EBITDA составила 44,7% против 43,9% во II квартале 2024 года.

По итогам отчетного периода "Вымпелком" получил чистую прибыль в 4,3 млрд рублей против убытка в 1,1 млрд рублей годом ранее.

Соотношение чистого долга к EBITDA составило 2,48 против 2,52 за II квартал 2024 года.

CAPEX вырос на 61,3% - до 23 млрд рублей.

В отчетном квартале "Вымпелком" нарастил количество базовых станций на 8,7% - до 225,1 тысячи.

Вымпелком
Новости

Государство планирует продать контрольный пакет ЮГК крупному миноритарию компании

ВВП Гонконга в апреле-июне вырос на 3,1%, максимально с IV квартала 2023 года

Рынок акций открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,5%

США ввели санкции против платежного агента А7 и криптобиржи Grinex

Новак поддержал предложение о продлении на сентябрь запрета на экспорт бензина для всех

Кабмин обнулил нормативы обязательной репатриации и продажи валютной выручки экспортерами

Глава Минпромторга отметил, что программа льготных автокредитов фактически продлена

Источники сообщили о планах продлить запрет на экспорт бензина из России до конца сентября

