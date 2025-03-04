Поиск

Brent подешевела до $70,64 за баррель

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили снижение на новостях о решении альянса ОПЕК+ начать постепенное наращивание добычи нефти.

Давление на рынок также оказывает разрастание торговой войны: президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на импорт китайских товаров до 20% с 10%. Пекин отреагировал введением тарифов в размере 10-15% на импортируемую из США пшеницу, а также другие виды сельскохозяйственной и иной продукции.

Во вторник также начинают действовать 25%-ные пошлины на ввозимые в Штаты товары из Канады и Мексики.

К 14:28 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,98 (1,37%) до $70,64 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,77 (1,13%), до $67,6 за баррель.

Аналитики полагают, что введение пошлин негативно повлияет на экономическую активность и, как следствие, спрос на энергоносители.

"Цены на нефть достигли самых низких уровней с начала года, - отмечает аналитик IG Крис Бошам. - Их падение усугубилось опасениями по поводу потенциального избытка предложения, связанными с планами ОПЕК+ по увеличению добычи".

Сочетание обеспокоенности перспективами спроса с ожиданиями формирования избытка предложения создает идеальный шторм для рынков нефти, пишет эксперт.

Накануне страны ОПЕК+ приняли решение о постепенном сворачивании действовавших ранее добровольных ограничений добычи нефти и начале постепенного ее увеличения с апреля.

В сообщении альянса отмечается, что наращивание добычи продлится до сентября 2026 года. При этом подчеркивается, что политика ОПЕК+ остается гибкой: "Постепенное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий. Это позволит альянсу продолжать поддерживать стабильность нефтяных рынков".

Решение ОПЕК+ стало неожиданностью для рынка, отмечает главный сырьевой аналитик SEB Бьярне Шилдроп.

"Изменение стратегии ОПЕК выглядит так, будто оно продиктовано политическими, а не ценовыми соображениями", - пишет он, допуская, что оно могло быть связано с договоренностями, достигнутыми с президентом США Трампом, который неоднократно призывал альянс к наращиванию добычи ради снижения цен на нефть.

Еще одним источником понижательного давления на нефтяные котировки стало решение Трампа приостановить предоставление военной помощи Украине. Некоторые аналитики полагают, что ухудшение американо-украинских отношений может приблизить смягчение санкций против России, что позволит восстановить беспрепятственные поставки российской нефти на мировой рынок.

В Goldman Sachs считают, что поставки нефти из России в большей степени сдерживаются лимитами, установленными ОПЕК+, нежели санкционными мерами. При этом аналитики банка отмечают, что увеличение предложения нефти в условиях ослабления спроса на нее из-за охлаждения деловой активности в США и эскалации тарифных войн представляет собой понижательный риск для прогнозов в отношении нефтяных цен.

Brent WTI ОПЕК Дональд Трамп США Канада Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Золото дорожает на фоне эскалации торговой напряженности

Подписан договор купли-продажи бывшего петербургского СИЗО "Кресты"

Подписан договор купли-продажи бывшего петербургского СИЗО "Кресты"

Китай с 10 марта введет импортные пошлины на ряд с/х товаров из США

Китай с 10 марта введет импортные пошлины на ряд с/х товаров из США

Эксперты ожидают, что глобальный объем госзаимствований достигнет рекордных $12,3 трлн в 2025 г.

Минсельхоз заявил, что высокая конкуренция сдерживает рост цен на сладости в РФ

Минсельхоз заявил, что высокая конкуренция сдерживает рост цен на сладости в РФ

ВТБ рассматривает возможность изменения условий по рыночной ипотеке

Решетников заявил о признаках охлаждения российской экономики

Решетников заявил о признаках охлаждения российской экономики

"Коммерсантъ" узнал о корпоративном конфликте совладельцев "Ароматного мира"

Brent подешевела до $71,17 за баррель на решениях ОПЕК+ и новых пошлинах Трампа

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

Сбербанк снизил ставки по ипотеке
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5949 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе353 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2195 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });