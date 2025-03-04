Brent подешевела до $70,64 за баррель

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили снижение на новостях о решении альянса ОПЕК+ начать постепенное наращивание добычи нефти.

Давление на рынок также оказывает разрастание торговой войны: президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на импорт китайских товаров до 20% с 10%. Пекин отреагировал введением тарифов в размере 10-15% на импортируемую из США пшеницу, а также другие виды сельскохозяйственной и иной продукции.

Во вторник также начинают действовать 25%-ные пошлины на ввозимые в Штаты товары из Канады и Мексики.

К 14:28 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,98 (1,37%) до $70,64 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,77 (1,13%), до $67,6 за баррель.

Аналитики полагают, что введение пошлин негативно повлияет на экономическую активность и, как следствие, спрос на энергоносители.

"Цены на нефть достигли самых низких уровней с начала года, - отмечает аналитик IG Крис Бошам. - Их падение усугубилось опасениями по поводу потенциального избытка предложения, связанными с планами ОПЕК+ по увеличению добычи".

Сочетание обеспокоенности перспективами спроса с ожиданиями формирования избытка предложения создает идеальный шторм для рынков нефти, пишет эксперт.

Накануне страны ОПЕК+ приняли решение о постепенном сворачивании действовавших ранее добровольных ограничений добычи нефти и начале постепенного ее увеличения с апреля.

В сообщении альянса отмечается, что наращивание добычи продлится до сентября 2026 года. При этом подчеркивается, что политика ОПЕК+ остается гибкой: "Постепенное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий. Это позволит альянсу продолжать поддерживать стабильность нефтяных рынков".

Решение ОПЕК+ стало неожиданностью для рынка, отмечает главный сырьевой аналитик SEB Бьярне Шилдроп.

"Изменение стратегии ОПЕК выглядит так, будто оно продиктовано политическими, а не ценовыми соображениями", - пишет он, допуская, что оно могло быть связано с договоренностями, достигнутыми с президентом США Трампом, который неоднократно призывал альянс к наращиванию добычи ради снижения цен на нефть.

Еще одним источником понижательного давления на нефтяные котировки стало решение Трампа приостановить предоставление военной помощи Украине. Некоторые аналитики полагают, что ухудшение американо-украинских отношений может приблизить смягчение санкций против России, что позволит восстановить беспрепятственные поставки российской нефти на мировой рынок.

В Goldman Sachs считают, что поставки нефти из России в большей степени сдерживаются лимитами, установленными ОПЕК+, нежели санкционными мерами. При этом аналитики банка отмечают, что увеличение предложения нефти в условиях ослабления спроса на нее из-за охлаждения деловой активности в США и эскалации тарифных войн представляет собой понижательный риск для прогнозов в отношении нефтяных цен.