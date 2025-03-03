Рубль утром в понедельник слабо снижается в паре с юанем

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Китайский юань немного повышается на Московской бирже утром в понедельник, рубль слабеет в рамках коррекции после сильного роста в феврале. На предыдущей неделе рубль обновил максимум с конца августа, а в целом за февраль его укрепление в паре с юанем составило более 9%.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,143 руб. (+2 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 6,76 коп. выше уровня действующего официального курса.

Вероятно продолжение очень плавного ослабления рубля по отношению к юаню на торгах в понедельник, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Ближайшим сопротивлением по паре юань/рубль выступает отметка 12,5 руб. за юань. Пока торговать спекулятивно стоит против рубля, однако "стопы" обязательны, поскольку появление позитивной геополитической информации резко развернет рублевые пары вниз", - пишет эксперт в комментарии.

ЦБ РФ на заседании совета директоров в марте может рассмотреть и повышение, и снижение ключевой ставки, в переломные моменты обычно большой разброс мнений, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

"Наверно, есть ощущение переломной такой точки. И в такой точке всегда разброс видений очень большой. Поэтому не удивлюсь, если на мартовском заседании мы будем рассматривать и снижение ставки, и будут голоса и за повышение ставки. Не воспринимайте это как прогноз, я вот такому плюрализму мнений не удивлюсь", - сообщил Тремасов журналистам в кулуарах конференции Cbonds & Smart-Lab.

Банк России по-прежнему жестко настроен на возвращение инфляции к цели в 4%, свою политику не менял, кроме того, заявил Тремасов. "Мы придем к цели, мы вернем ценовую стабильность и будем удерживать ее в дальнейшем", - отметил он.

По его словам, ЦБ не испытывает иллюзий по поводу возвращения инфляции к цели в 2025 году. Прогноз Банка России по инфляции на 2025 год - 7-8%. ЦБ ожидает, что инфляция вернется к цели в 4% в 2026 году и будет находиться на этом уровне в дальнейшем.

Банк России прогнозирует пик годовой инфляции в РФ в апреле-мае 2025 года, потом она начнет снижаться из-за эффектов базы, напомнил Тремасов.

Цены на нефть

Цены на нефть слабо повышаются утром в понедельник, трейдеры оценивают данные о состоянии китайской промышленности.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве составила $72,86 за баррель, что на 0,07% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,49%, до $70,1 за баррель.

По итогам прошлой недели международный бенчмарк потерял 1,7%, североамериканский - 0,9%. В феврале Brent подешевела на 4,7%, WTI - на 3,8%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в феврале увеличился до 50,2 пункта по сравнению с 49,1 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление страны.

Это максимальный уровень за три месяца. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 49,9 пункта, по данным Trading Economics.

Эта статистика усиливает оптимизм в отношении перспектив спроса на топливо, пишет Trading Economics.

В понедельник аналогичный индекс будет опубликован в США.