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Инфляция в Италии в феврале ускорилась до максимума с сентября 2023 года

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Инфляция в Италии, рассчитанная по национальным стандартам, ускорилась в феврале до 1,7% в годовом выражении с 1,5% месяцем ранее. Об этом говорится в предварительных данных итальянского статистического агентства Istat.

Данные совпали с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics, и указали на рекордные темпы роста потребительских цен с сентября 2023 года.

Инфляция, рассчитанная по стандартам Европейского союза, составила 1,7%, как и в январе, тогда как эксперты ожидали ускорения до 1,8%.

Как говорится в предварительном отчете, цены на энергоносители в текущем месяце подскочили на 31,5% после роста на 27,5% в январе. Транспортные услуги подорожали на 1,9% после подъема на 2,5% месяцем ранее, услуги связи - на 0,5% после роста на 1,1%. Услуги в целом подорожали на 2,4% (в январе - на 2,6%). Цены на продукты питания повысились на 2,2% после роста на 1,7%.

Базовая инфляция без учета энергоносителей и продуктов питания в феврале осталась на уровне 1,8%.

Италия
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