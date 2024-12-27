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В Бразилии субподрядчик BYD отверг обвинения в использовании принудительного труда

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Компания Jinjiang Construction Brazil Ltd., субподрядчик китайского производителя электромобилей BYD Co. в строительстве завода в Бразилии, отверг обвинения бразильской прокуратуры по трудовым спорам в использовании принудительного труда, пишет Financial Times.

В миреВ Бразилии прокуратура остановила строительство завода китайской BYDЧитать подробнее

BYD заявила об отстранении Jinjiang от строительства объекта в Камасари, на северо-востоке штата Баия, после того как прокуратура по трудовым спорам Бразилии сообщила о спасении 163 привлеченных субподрядчиком рабочих от рабских условий.

В результате проверок, проведенных на объекте межведомственной рабочей группой, было выявлено, что рабочие Jinjiang жили в перенаселенных общежитиях с кроватями без матрасов и недостаточным числом санузлов, сообщила прокуратура.

Несоблюдение техники безопасности и переработки привели к ряду несчастных случаев. Были обнаружены доказательства использования принудительного труда: у рабочих отбирали паспорта, а 60% их зарплаты удерживалось, говорится в сообщении прокуратуры.

Инспектор по труду Лиана Дурао сказала, что компания Jinjiang, судя по всему, ввозила строительных рабочих в Бразилию нелегально, заявляя, что они наняты для оказания специализированной технической помощи.

"Поскольку мы столкнулись с очень серьезной ситуацией, мы продолжаем расследование в отношении других подрядчиков", - добавила она.

В сообщении, опубликованном в китайской социальной сети Weibo, Jinjiang назвала заявления прокуратуры "совершенно не соответствующими действительности", объяснив неточности в них культурными и языковыми барьерами и ошибками интерпретации.

Директор по связям с общественностью BYD Ли Юньфэй поделился публикацией Jinjiang и обвинил "иностранные силы" в стремлении очернить китайские бренды и подорвать дружеские отношения между Китаем и Бразилией.

Китайские производители высокотехнологичной продукции все чаще строят объекты в других странах. По оценкам HSBC, к 2030 году продажи электромобилей китайских брендов за рубежом вырастут до 4 млн машин в год с 424 тыс. в 2023 году, причем около половины этих автомобилей будут производиться за пределами Китая.

BYD работает в Бразилии около десяти лет, выпуская в этой стране шасси для автобусов, аккумуляторы и солнечные батареи. Компания также строит заводы в Турции, Венгрии и Таиланде.

Котировки акций BYD выросли на 44,6% с начала года.

BYD Китай Бразилия Камасари Ли Юньфэй Jinjiang Construction Brazil Ltd
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