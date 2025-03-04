BYD планирует привлечь $5,6 млрд от размещения акций

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Китайский производитель BYD планирует привлечь около 43,51 млрд гонконгских долларов ($5,59 млрд) от размещения акций.

Компания продаст 129,8 млн акций по цене 335,2 доллара ($43,1), говорится в направленном на биржу сообщении. Это на 11,8% ниже средней стоимости бумаг за последние десять торговых дней по 3 марта включительно.

BYD намерена направить часть полученных средств на НИОКР и расширение бизнеса за рубежом. Компания также продолжит инвестировать в сферы, связанные с интеллектуальным (автономным) вождением.

В 2024 году BYD продала в Китае 3,7 млн легковых автомобилей, что на 37% превысило показатель предыдущего года.

Котировки акций BYD на торгах в Гонконге во вторник упали на 6,7% - до 339,4 доллара. За последние три месяца капитализация автопроизводителя выросла на 29,3% (до 1,08 трлн долларов), в то время как фондовый индекс Hang Seng прибавил 16,3%.