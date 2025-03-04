Поиск

BYD планирует привлечь $5,6 млрд от размещения акций

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Китайский производитель BYD планирует привлечь около 43,51 млрд гонконгских долларов ($5,59 млрд) от размещения акций.

Компания продаст 129,8 млн акций по цене 335,2 доллара ($43,1), говорится в направленном на биржу сообщении. Это на 11,8% ниже средней стоимости бумаг за последние десять торговых дней по 3 марта включительно.

BYD намерена направить часть полученных средств на НИОКР и расширение бизнеса за рубежом. Компания также продолжит инвестировать в сферы, связанные с интеллектуальным (автономным) вождением.

В 2024 году BYD продала в Китае 3,7 млн легковых автомобилей, что на 37% превысило показатель предыдущего года.

Котировки акций BYD на торгах в Гонконге во вторник упали на 6,7% - до 339,4 доллара. За последние три месяца капитализация автопроизводителя выросла на 29,3% (до 1,08 трлн долларов), в то время как фондовый индекс Hang Seng прибавил 16,3%.

BYD Hang Seng Гонконг Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минсельхоз заявил, что высокая конкуренция сдерживает рост цен на сладости в РФ

Минсельхоз заявил, что высокая конкуренция сдерживает рост цен на сладости в РФ

ВТБ рассматривает возможность изменения условий по рыночной ипотеке

Решетников заявил о признаках охлаждения российской экономики

Решетников заявил о признаках охлаждения российской экономики

"Коммерсантъ" узнал о корпоративном конфликте совладельцев "Ароматного мира"

Brent подешевела до $71,17 за баррель на решениях ОПЕК+ и новых пошлинах Трампа

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

ОПЕК+ подтвердила планы по постепенному увеличению добычи нефти с апреля

Индекс Stoxx Europe 600 обновил рекорд

Индекс Stoxx Europe 600 обновил рекорд

Илон Маск назвал "абсурдно раздутым" штат Федрезерва

"Башкирская содовая компания" исключена из стратегических предприятий

"Башкирская содовая компания" исключена из стратегических предприятий
Хроники событий
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5948 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе353 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2195 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });