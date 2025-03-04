Чистая прибыль "Европлана" по МСФО за 2024 год выросла до 14,9 млрд рублей

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль лизинговой компании "Европлан" по МСФО по итогам 2024 года составила 14,9 млрд рублей, что на 1% больше, чем в 2023 году (14,8 млрд рублей), говорится в отчете компании.

Капитал на 31 декабря 2024 года составил 51 млрд рублей против 44,7 млрд рублей на конец 2023 года.

Лизинговый портфель достиг 256 млрд рублей, что на 11% больше показателя на начало 2024 года.

"Европлан" с января по декабрь 2024 года закупил и передал в лизинг около 58 тыс. единиц автотранспорта и техники (+5% г/г) на сумму 238,3 млрд рублей с НДС (-0,3% г/г).

"Европлан" был создан в 1999 году. Компания специализируется на лизинге легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники.