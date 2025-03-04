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CEO Goldman Sachs считает очень низкой вероятность рецессии в экономике США

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Существует очень малая вероятность того, что экономика США скатится в рецессию, несмотря на неопределенность в мировой торговой политике, полагает председатель совета директоров и главный исполнительный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон.

Президент США Дональд Трамп, вводя импортные пошлины на товары из Мексики и Канады, реализует план по созданию равных условий для всех, хотя конечный результат остается неопределенным, заявил Соломон на бизнес-саммите Australian Financial Review в Сиднее во вторник.

"Президент твердо убежден, что существуют дисбалансы в отношении того, как проходит торговля, и у него есть твердая точка зрения, что он хочет решительно уравнять правила игры. Он действует в соответствии с этой точкой зрения", - отметил глава банка, слова которого приводят западные СМИ.

Во вторник США планируют объявить об импортных пошлинах в 25% на товары из Мексики и Канады, а также о дополнительных пошлинах в 10% на продукцию из Китая. Поводом для этого стало то, что, по мнению Трампа, Мексика, Канада и Китай делают недостаточно для борьбы с трафиком наркотика фентанила в США.

Главный исполнительный директор Blackstone Inc. Стив Шварцман представил на той же конференции в Сиднее ежеквартальный опрос, в котором приняли участие 250 компаний, акциями которых владеет его инвестфонд. По мнению респондентов, экономика США находится в хорошей форме, и ни один из опрошенных руководителей не ожидает рецессии в этом году.

На вопрос относительно этого прогноза Соломон ответил: "Вероятность рецессии в 2025 году мала, но не равна нулю".

Goldman Sachs Дональд Трамп США Дэвид Соломон
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