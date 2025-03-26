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Более половины финдиректоров в США ждут рецессии во втором полугодии

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В США 60% главных финансовых директоров американских компаний ожидают рецессии в стране во второй половине 2025 года, еще 15% ждут спада экономики в 2026 году, показал ежеквартальный опрос CNBC, проведенный с 10 по 21 марта среди 20 CFO крупных компаний из разных секторов экономики.

Кварталом ранее рецессию в 2025 году прогнозировали всего 7% респондентов из числа финдиректоров.

50% тех, кто ждет рецессии, полагает, что она будет "умеренной", а 40% ждут "мягкой" рецессии.

Опасения главным образом связаны с политикой администрации президента Дональда Трампа, которую один из опрошенных описал как "слишком хаотичную для эффективного ведения бизнеса".

Главным риском для американской экономики является внешнеторговая политика Трампа - так считают 30% опрошенных. Вызванной ростом пошлин инфляции опасаются 25% респондентов, падения потребительского спроса - 20%.

Примерно 90% участников опроса считают, что новые пошлины приведут к ускорению инфляции, причем половина респондентов теперь считает, что Федерезерву не удастся замедлить рост потребительских цен до целевого показателя в 2% раньше второго полугодия 2026 года.

Более половины (65%) опрошенных полагают, что доходность 10-летних гособлигаций США в конце 2025 года будет находиться в диапазоне от 4% до 5%, при этом 50% респондентов считает, что показатель будет ближе к нижней границе этого диапазона, где он и находится сейчас.

Доля финансовых директоров, заявивших о планах их компаний увеличить капиталовложения в текущем году, снизилась примерно на 10 процентных пунктов по сравнению с предыдущим кварталом, тогда как 45% отметили, что показатель останется в целом на уровне прошлого года. Снижения капзатрат ожидают 20% респондентов.

США Дональд Трамп ФРС
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