Минсельхоз хочет объединить меры господдержки малого агробизнеса в отдельный проект

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ планирует объединить меры господдержки малых форм хозяйствования в отдельный проект в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства.

"Есть решение министра о том, чтобы объединить все меры адресной поддержки (малого агробизнеса - ИФ) в один отдельный проект в рамках государственной программы. У нас будет отдельный стратегический документ, по которому будем вместе работать. И у нас будет возможность вариативно перераспределять средства с одной меры на другую, если в регионе есть такая необходимость", - сообщила замдиректора департамента развития сельских территорий Минсельхоза Рената Бибарсова на 36-м съезде АККОР (Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов) во вторник в Москве.

Кроме того, будет введена такая мера поддержки, как предоставление субсидий фермерам на приобретение альтернативных источников энергии. "Это будет адресная мера, доступная только для малых форм хозяйствования", - уточнила она.

Бибарсова сообщила, что в 2024 году на адресную поддержку фермеров было направлено 15 млрд рублей против 13 млрд рублей в 2023 году. На 2025 год удалось сохранить объем этой поддержки, несмотря на то, что "были посылы ряд мер исключить из программы господдержки".

По ее словам, фермеры также получают другие меры господдержки, предусмотренные в госпрограмме.

"По предварительным данным, полученным из регионов, порядка 19,7 млрд рублей было направлено дополнительно на поддержку кооперативов. Таким образом, общий объем финансирования малых форм в 2024 году составил порядка 35 млрд рублей, - сказала она. - Мы в этом году планируем увеличить этот объем за счет перераспределения обязательств сельхозпроизводителей внутри госпрограммы с тем, чтобы фермеры могли получать приоритетное право на получение субсидий по иным направлениям, кроме адресных мер".

Бибарсова также заявила, что меры господдержки будут распространены и на сельхозкооперативы, которые будут выполнять функции агроагрегаторов, призванных реализовывать продукцию фермерских хозяйств.

Проект соответствующего постановления правительства уже подготовлен, добавила она.