Tesla произвела 3 млн автомобилей на заводе в Шанхае

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Tesla 11 октября выпустила с конвейера на заводе в Шанхае трехмиллионный электромобиль, сообщает "Синьхуа" со ссылкой на заявление американской компании.

Основанный в январе 2019 году гигазавод стал первым подобным предприятием Tesla за пределами США, производство на нем началось в декабре 2019 года. Первый миллион автомобилей на шанхайском заводе был произведен более чем за 30 месяцев. На выпуск второго миллиона машин ушло около 13 месяцев, на третий миллион - столько же.

Tesla продала в Китае в январе-августе 388 тысяч электрокаров, что на 0,6% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

В том числе в августе компания продала 63 456 электромобилей (сокращение на 1,9%). Кроме того, на экспорт было поставлено 23 241 машина (рост на 19,4%).