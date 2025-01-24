Tesla обновит ПО в 1,2 млн машин в Китае из-за проблем с усилителем руля и камерами

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Tesla выпустит обновление для программного обеспечения, установленного примерно в 1,2 млн автомобилей в Китае, для устранения проблем с электроусилителем руля и камерами заднего вида.

Обновление ПО затронет примерно половину всех машин Tesla, проданных в Китае. По состоянию на конец 2024 года компания реализовала в стране порядка 2,3 млн автомобилей.

Как говорится в сообщении Государственного управления рыночного регулирования (State Administration for Market Regulation, SAMR) КНР, из-за ошибки ПО электроусилитель руля может отключиться во время движения. Кроме того, неправильное функционирование камер заднего вида может ухудшать обзор для водителя, когда они движутся задним ходом. Все это создает потенциальные риски для безопасности водителей и пассажиров.

Обновление ПО будет произведено автоматически.