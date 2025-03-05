Нефть продолжает дешеветь, Brent торгуется у $70,85 за баррель

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Снижение цен на нефть продолжается утром в среду на решении ОПЕК+ начать постепенно наращивать добычу и неопределенности во внешнеторговой политике Соединенных Штатов.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 по московскому времени составила $70,85 за баррель, что на $0,19 (0,27%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты снизились в цене на $0,58 (0,8%), до $71,04 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшились к этому времени на $0,54 (0,79%), до $67,72 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов понизилась на $0,11 (0,2%), до $68,26 за баррель.

Нефть марки Brent завершила предыдущую сессию на минимуме с ноября, WTI - на самой низкой отметке с декабря. В ходе торгов во вторник котировки Brent падали до внутридневного минимума с сентября прошлого года.

Страны ОПЕК+ подтвердили планы о постепенном сворачивании ранее действовавших добровольных ограничений добычи нефти и начале постепенного ее увеличения с апреля. Наращивание добычи продлится до сентября 2026 года.

Такое решение вызывает опасения потенциального избытка предложения на рынке, отметил управляющий директор Tickmill Джозеф Дарие.

"С учетом роста добычи, мировые цены на нефть столкнутся с понижательным давлением, особенно если спрос не сумеет вырасти соразмерными темпами", - написал он.

Президент США Дональд Трамп может в ближайшее время объявить о достижении соглашения с Мексикой и Канадой по пошлинам, заявил министр торговли США Говард Латник в интервью Fox Business.

"Я думаю, он что-то с ними решит. Это не будет паузой (во введении пошлин - ИФ), полагаю, он пояснит так: делайте больше и мы сойдемся где-то посередине; и об этом мы, вероятно, объявим завтра (в среду - ИФ)", - сказал Латник.

США со вторника ввели пошлины в 25% на импорт товаров из Мексики и Канады. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал действия Штатов "торговой войной, в которой не будет победителей".

"Канада готовится к битве, - сказал инвестиционный директор UBS Group в Сингапуре Уэйн Гордон. - Главный риск состоит в том, что вся эта ситуация затянется".

Тем временем Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю снизились на 1,46 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали более скромного снижения, на 300 тыс. баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 18:30 по Москве в среду, и опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти на 1,3 млн баррелей, снижение резервов бензина на 700 тыс. баррелей, дистиллятов - на 800 тыс. баррелей.