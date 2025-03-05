Brent подешевела до $70,22 за баррель

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили снижение на опасениях по поводу избытка предложения и неопределенности во внешнеторговой политике США.

К 14:31 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,82 (1,15%) до $70,22 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $1,1 (1,61%), до $67,16 за баррель.

Brent завершила предыдущую сессию на минимуме с ноября, WTI - на самой низкой отметке с декабря. Во вторник котировки Brent падали до внутридневного минимума с сентября прошлого года.

Страны ОПЕК+ подтвердили планы о постепенном сворачивании ранее действовавших добровольных ограничений добычи нефти и начале постепенного ее увеличения с апреля. Наращивание добычи продлится до сентября 2026 года.

"Перспектива роста предложения ОПЕК+ в сочетании с усиливающейся неопределенностью в отношении пошлин негативно отразилась на настроениях на нефтяном рынке", - пишет аналитик ING Уоррен Паттерсон.

Он отмечает, что повышенная неопределенность заставляет инвесторов воздерживаться от рисков, о чем свидетельствует сокращение спекулятивных позиций по WTI и Brent за последние недели.

Министр торговли США Говард Латник заявил Fox Business, что президент Дональд Трамп может в ближайшее время объявить о достижении соглашения по пошлинам с Мексикой и Канадой. "Я думаю, он что-то с ними решит", - сказал он.

Накануне США ввели пошлины в 25% на импорт товаров из Мексики и Канады, а также повысили до 20% пошлины на импортируемые в Штаты китайские товары. Китай ввел ответные меры.

Министерство финансов США сообщило, что американская энергетическая компания Chevron Corp. должна завершить деятельность в Венесуэле до 3 апреля.

Chevron получила лицензию на работу в Венесуэле в ноябре 2022 года. Компания экспортирует из этой страны около 240 тысяч баррелей нефти в сутки, что соответствует примерно четверти всего ее нефтяного производства. Ранее Трамп анонсировал, что разрешение Chevron на операции в Венесуэле будет отозвано.

"Американским нефтеперерабатывающим заводам придется искать альтернативные источники тяжелых сортов нефти как раз тогда, когда их другие поставщики - Канада и Мексика - окажутся под пошлинами", - пишет Паттерсон о последствиях отзыва лицензии Chevron.

Американский институт нефти сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю снизились на 1,46 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали более скромного снижения, на 300 тысяч баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет Министерства энергетики будет опубликован позднее в среду. Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти на 1,3 млн баррелей, снижение резервов бензина на 700 тысяч баррелей, дистиллятов - на 800 тысяч баррелей.