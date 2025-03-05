"Полюс" увеличил EBITDA на 49% в 2024 году, до $5,7 млрд - лучше прогноза

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - "Полюс" в 2024 году увеличил скорректированный показатель EBITDA на 49%, до рекордных $5,68 млрд, сообщила компания.

Основные факторы - увеличение объемов реализации золота и более высокие цены на золото, поясняет "Полюс".

В том числе во втором полугодии EBITDA выросла в 1,7 раза ко второму полугодию 2023 года, до $3,66 млрд.

Аналитики, опрошенные накануне "Интерфаксом", ожидали роста EBITDA во втором полугодии до $3,54 млрд, по итогам года - до $5,56 млрд.