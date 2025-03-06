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Seven & I готовит buyback на $13,4 млрд

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Японский ритейлер Seven & I, оператор магазинов шаговой доступности 7-Eleven, планирует масштабный обратный выкуп акций, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники

Голосование совета директоров по этому вопросу состоится 6 марта. По данным одного из источников, размер buyback составит около 2 трлн иен ($13,4 млрд).

Накануне агентство со ссылкой на источники сообщало, что американская Bain Capital близка к покупке сегмента супермаркетов Seven & I более чем за 700 млрд иен. Совет директоров ритейлера проголосует по вопросу этой транзакции также 6 марта.

4 марта стало известно, что семья основателя Seven & I решила отозвать предложение о покупке компании, не сумев привлечь необходимое финансирование. По разным оценкам, объем сделки мог составить 8-9 трлн иен.

Канадская Alimentation Couche-Tard (ACT) в октябре предложила за ритейлера 7 трлн иен. В сентябре японская компания отклонила заявку ACT на 6 трлн иен.

Seven & I во вторник опровергла информацию СМИ об отклонении заявки ACT и сказала, что компании по-прежнему обсуждают пути решения возможных антимонопольных проблем в США.

Bain Capital США ACT Seven & I Япония Канада
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