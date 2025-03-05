В РФ могут продлить программу льготного кредитования строительства теплиц

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ продолжит поддерживать развитие тепличного цветоводства, программа льготного кредитования строительства теплиц будет продлена. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с работниками тепличного комплекса "Подосинки" в Дмитрове Московской области в среду.

Просьба о продлении этой программы прозвучала на встрече.

"Вы правы. Я сегодня ознакомился с цифрами, объем рынка потребления в РФ – 1,8 млрд роз в год, вы за год собираете 21 млн, - сказал глава правительства. - В России примерно около 400 млн цветов выращивается в год. Как раз программа помогла в том числе новым производствам возникать".

Обращаясь к министру сельского хозяйства Оксане Лут, Мишустин сказал: "Давайте подумаем серьезно и попробуем принять решение, тем более в преддверии 8 марта. Мы обязательно попробуем продлить эту программу, думаю решение найдем".

При этом глава правительства напомнил, что существуют и другие меры поддержки, которыми могут воспользоваться производители цветов, в том числе краткосрочное льготное кредитование, за счет которого можно приобретать оборудование. Есть и пятилетняя программа, средства которой можно использовать не только на оборудование, программное обеспечение и другие цели, но в том числе и на уплату таможенных платежей и НДС.

"Наших женщин хотели западными санкциями лишить цветов, им это не удалось. Мы будем обязательно продолжать поддерживать такую отрасль, как цветоводство", - подчеркнул Мишустин.

Как сообщалось, программа льготного кредитования строительства теплиц для цветоводства действовала с 2021 года. Однако в прошлом году она завершилась.