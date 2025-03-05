Поиск

Активы под управлением фондов прямых инвестиций сократились впервые за 20 лет

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Объем активов под управлением фондов прямых инвестиций на конец июня прошлого года составил $4,7 трлн, сократившись примерно на 2% относительного того же периода годом ранее, по данным консалтинговой компании Bain & Co.

Снижение показателя зафиксировано впервые за все время его подсчета, то есть с 2005 года. Объем активов под управлением фондов прямых инвестиций рос умеренными темпами даже во время глобального финансового кризиса 2008 года, отмечает Financial Times.

Проблема для сектора заключается в том, что у инвесткомпаний накопилось много активов, которые они не могут выгодно продать, отметил Хью Макартур из Bain.

"Темпы возврата ликвидности инвесторам продолжают вызывать опасения", - сказал он.

В минувшем году соотношение выплат инвесторам фондов прямых инвестиций к их общему объему активов упало до минимума более чем за десятилетие и составило всего 11%, говорится в исследовании. Приток новых средств составил минимальные с 2020 года $401 млрд, а продажи активов достигли $468 млрд.

Bain & Co
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФАС проанализирует цены на Lada после жалобы ассоциации таксистов

ФАС проанализирует цены на Lada после жалобы ассоциации таксистов

Emirates потратит около $5 млрд на модернизацию самолетов

Emirates потратит около $5 млрд на модернизацию самолетов

Акции "Газпрома" дорожали на 2,3% на отсрочке публикации плана ЕС по российскому газу

Минфин и ЦБ обсуждают эксперимент по торгам криптовалютой для особо квалифицированных инвесторов

Минфин и ЦБ обсуждают эксперимент по торгам криптовалютой для особо квалифицированных инвесторов

Еврокомиссия отложила публикацию плана по отказу от российского топлива

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5950 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе353 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2195 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });