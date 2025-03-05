Активы под управлением фондов прямых инвестиций сократились впервые за 20 лет

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Объем активов под управлением фондов прямых инвестиций на конец июня прошлого года составил $4,7 трлн, сократившись примерно на 2% относительного того же периода годом ранее, по данным консалтинговой компании Bain & Co.

Снижение показателя зафиксировано впервые за все время его подсчета, то есть с 2005 года. Объем активов под управлением фондов прямых инвестиций рос умеренными темпами даже во время глобального финансового кризиса 2008 года, отмечает Financial Times.

Проблема для сектора заключается в том, что у инвесткомпаний накопилось много активов, которые они не могут выгодно продать, отметил Хью Макартур из Bain.

"Темпы возврата ликвидности инвесторам продолжают вызывать опасения", - сказал он.

В минувшем году соотношение выплат инвесторам фондов прямых инвестиций к их общему объему активов упало до минимума более чем за десятилетие и составило всего 11%, говорится в исследовании. Приток новых средств составил минимальные с 2020 года $401 млрд, а продажи активов достигли $468 млрд.