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Сальдированная прибыль предприятий РФ в 2024 году сократилась на 6,9%

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Предприятия РФ в 2024 году получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 30 трлн 427,9 млрд рублей, что на 6,9% меньше по сравнению с показателем 2023 года, сообщил в среду Росстат.

В том числе в декабре сальдированная прибыль предприятий составила 3 трлн 209,8 млрд рублей, увеличившись в 6,4 раза относительно декабря 2023 года (500,0 млрд рублей).

Сальдированная прибыль компаний в сфере добычи полезных ископаемых выросла за 2024 год на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 6 трлн 679,2 млрд рублей. В том числе в сфере добычи нефти и природного газа показатель увеличился на 15,7% - до 5 трлн 275,1 млрд рублей. В сфере добычи угля был получен сальдированный убыток в размере 112,6 млрд рублей против прибыли годом ранее (374,7 млрд рублей).

В обрабатывающих производствах сальдированная прибыль за 2024 год повысилась на 0,6% и составила 9 трлн 738,3 млрд рублей.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха сальдированная прибыль сложилась на уровне 1 трлн 055,5 млрд рублей, сократившись на 35,4% меньше, чем годом ранее.

В оптовой и розничной торговле сальдированная прибыль снизилась на 39,0% и составила 2 трлн 844,9 млрд рублей.

В сельском хозяйстве сальдированная прибыль по итогам прошлого года сложилась на уровне 741,7 млрд рублей (рост на 2,9%), в строительстве - 865,0 млрд рублей (рост на 23,1%), в сфере транспортировки и хранения - 1 трлн 896,7 млрд рублей (снижение на 9,8%).

Как сообщалось, в 2023 году предприятия РФ получили сальдированную прибыль в размере 33 трлн 306,3 млрд рублей, что на 35,2% больше, чем в 2022 году (когда наблюдалось снижение на 12,6% по сравнению с предыдущим годом).

Росстат
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